Jütrichau. - Auf dem Hundeplatz in Jütrichau war mal wieder was los. Kein Ärger, kein Streit mit den Einwohnern etwa. Vielmehr ein Miteinander. Der Boxer-Klub Jütrichau hatte zu einem Wettkampf eingeladen. Der 8. Jütrichauer Mannschaftspokal stand an. Die Veranstaltung lockte Hundesportler und Interessierte auf den Jütrichauer Sportplatz. Da herrschte ein buntes Treiben ab dem Mittag. 28 Hunde gingen an den Start. Die Hundeführer kamen unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Halle. Immer zwei Hunde bildeten eine Mannschaft. Von beiden Hunden wurden die Punkte aus dem Schutzdienst nach IGP1 zusammengezählt. Pokale warteten auf die besten Teams.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.