Mathias II. und Cathleen I., Mathias und Cathleen Krümmling sind in froher Erwartung der bevorstehenden Veranstaltungen beim Lindauer Carneval Club grün-gelb. Foto: Petra Wiese

In Lindau steht die närrische Session kurz vor ihrem Höhepunkt.

Lindau l Die Aufregung wächst bei Cathleen und Mathias Krümmling. Die beiden sind nämlich das Prinzenpaar beim Lindauer Carneval Club grün-gelb. Hochzeitskleid und Anzug sitzen noch bei dem Paar, das erst im Herbst vergangenen Jahres geheiratet hat. Für die Ausstattung der Tollitäten gibt es in diesem Jahr noch neue Schärpen, die alten waren in die Jahre gekommen. An ihrer Ansprache zur Proklamation arbeiten sie.

Tänze und mehr

Es kann also losgehen mit Lindau Helau. Alle Beiträge der Gruppen wurden inzwischen zu einem großen Ganzen zusammen gefügt. „Das Programm steht“, konnte LCC-Vorstandsmitglied Katrin Bernau verkünden. Traditionell ist zuerst die jüngere Generation eingeladen – am Sonnabend, 20. Januar, zum Jugendkarneval. Karten gibt es dafür keine mehr, alles ausverkauft. Gleiches gilt für die dritte und letzte Prunksitzung am 10. Februar. Wer sich das Programm der 52. Session noch anschauen möchte, kann noch Karten für den 27. Januar und den 3. Februar bekommen (Garten-Center, Telefon 039246/71 53). Allein sieben Tanzgruppen sind zu erleben, außerdem ein Tanzmariechen.