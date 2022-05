Katharina die Große: Original Fayencen und Kupferstiche locken ins Zerbster Residenzschloss

Zerbst - Wenn es um das Schloss geht, sprechen viele Zerbster noch von einer oder der Ruine im Schlossgarten. Das mag äußerlich auch so anmuten, obwohl sich auch hier schon einiges getan hat, man denke beispielsweise nur an die Fester. Doch im Inneren verwandelt sich das einstige Residenzschloss und zeitweises Zuhause von Katharina der Großen, also die heutige „Ruine“, längst wieder in ein Schmuckstück – jedes Jahr ein bisschen mehr.