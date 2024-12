Die Villa Gorgaß in der Magdeburger Straße in Zerbst könnte bald aus dem Stadtbild verschwunden sein.

Zerbst - Alles zurück auf Anfang – so lässt sich der aktuelle Sachstand zur Zukunft der Villa Gorgaß in der Magdeburger Straße in Zerbst beschreiben. Nach drohendem Abriss des maroden Jugendstilbaus, plötzlichem Widerstand aus der Bevölkerung und hoffnungsvollen Rettungsplänen sehen sich alle Beteiligten nun wieder mit der Ausgangssituation konfrontiert.