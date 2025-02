Katrin Fahle erwartet die Besucher zum Frühlingserwachen in der Kerzeria in Gödnitz.

Gödnitz. - Bei Kerzenmacherin Katrin Fahle in Gödnitz läuft die Produktion gerade auf Hochtouren. Frühling und Ostern sind derzeit die Themen oder auch der Frauentag. Wie wäre es mit einer Rosenkerze zum 8. März? Derweil wächst die Schar der Kerzen in Häschenform an, aufgeschlagene Eier oder Spiegeleier stehen bereit. In der Kerzeria gibt es alles, was nicht in Drogeriemärkten zu finden ist.