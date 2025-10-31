Die neue Plakataktion der Bürgerinitiative „Zerbst blüht auf“ zeigt, wer wirklich für die Vermüllung unserer Umwelt verantwortlich ist – und wer sie beseitigt.

Kinderarbeit für eine saubere Umwelt? Neue Plakataktion in Zerbst ist ein Weckruf für Erwachsene

Provozierend statt augenschmunzelnd: Die Bürgerinitiative "Zerbst blüht auf" setzt ihre Plakataktion fort.

Zerbst - Moment mal - Kinderarbeit in Zerbst? Die Frage stellt sich beim Blick auf die Plakate der Bürgerinitiative (BI) „Zerbst blüht auf“, die dieser Tage im Stadtgebiet ins Auge fallen. An acht markanten Stellen hängt das Motiv, das durchaus provozieren soll. Warum - das erfuhr Volksstimme-Reporterin Daniela Apel von BI-Vertreter Christian Nels.