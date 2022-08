Klassenfahrten deutlich teurer: Jugendbauernhof erhöht die Preise

Der Jugendbauernhof in Deetz reagiert auf die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten. Der Einrichtung bleibe keine andere Wahl mehr, sagt der Leiter. Was die Übernachtung für Kinder jetzt kostet.

Deetz - Klassenfahrten in Schullandheime werden in der Zukunft deutlich teurer. Die Anbieter spüren bereits die Teuerung und heben nun ihrerseits die Preise an, sagt Ulrich Weimeister, der in Deetz dem Jugendbauernhof vorsteht.