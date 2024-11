Zerbst - Nach 17 Jahren könnte es in diesem Jahr endlich wieder so weit sein – die Coca-Cola Weihnachtstrucks machen Halt in Zerbst. Doch ob es dazu kommt, das liegt an den Zerbstern selbst, wie Thomas Kirchner, Vorsitzender des Weihnachtsmarktvereins Zerbst/Anhalt schildert.

„Wir sind im Rennen für einen Stopp der Tour in Zerbst, konkurrieren allerdings mit vier weiteren Städten, nämlich Melsungen, Barmstedt, Attendorn und Straubing in Bayern. Für die jeweiligen Städte muss in der Coca-Cola App abgestimmt werden“, erläutert Kirchner. Momentan liege Zerbst mit etwas mehr als 2.300 Stimmen auf Platz 2 hinter Straubing. „Straubing ist mit 50.000 Einwohnern auch etwas im Vorteil. Deshalb müssen wir so viele Zerbster und Einwohner der umliegenden Städte und Gemeinden wie möglich dazu bringen, für Zerbst zu voten, denn wir wären der einzige Stopp der Tour in der Region“, ruft Kirchner alle zur Abstimmung auf.

Kleines Weihnachtsdorf geplant

Geplant sei, dass drei weihnachtlich beleuchtete Kolosse nach Zerbst kommen. Die Veranstalter der Tour versprechen unzählige Lichter, magische Momente und viele Überraschungen. Auf der Ladefläche der Trucks sei auch ein großer Christbaum verladen worden, der den Mittelpunkt des kleinen roten Weihnachtsdorfes bilden soll.

„Wenn denn die Zerbster und die Menschen in den umliegenden Städten und Gemeinden reichlich abstimmen und Zerbst gewinnen sollte, womit die Vereinsmitglieder natürlich fest rechnen, werden die Trucks am 14. Dezember am Eingang des Schlossgartens an der Schloßfreiheit in Zerbst ihren Stopp einlegen“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Abgestimmt werden kann nur in der Coca-Cola-App. Laut Veranstalter der Tour ist eine Abstimmung am Computer nicht möglich. Jeder Teilnehmer kann innerhalb des Aktionszeitraumes zehn Mal voten, muss aber seinen Punktestand immer wieder auffüllen. Die Abstimmung läuft bis einschließlich 24. November.