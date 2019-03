Am 26. Mai werden in Zerbst bei der Kommunalwahl neue Stadträte gewählt. Foto: Dirk Andres/Luftikus

Vandalismus, Müll in der Stadt, schlecht gepflegte Grünflächen - mit diesen Themen aus Zerbst befasst sich eine Umfrage zum Wahlkampf.

Zerbst (pa) l Fensterscheiben an der Schwimmhalle sind nicht das einzige, das in den vergangenen Monaten in Zerbst mutwillig kaputt gemacht wurde. Tut die Stadt genug gegen Vandalismus?



In der Zerbster Innenstadt, aber auch in den Ortschaften der Einheitsgemeinde kippen Menschen illegal ihren Müll ab. Hilft eine Müll-Polizei, um das zu stoppen?



Sollte die Stadt mehr geförderte Arbeitskräfte beschäftigen, damit die Pflege der Grünflächen und Wege besser klappt?



Diese und noch mehr Fragen werden in einer Volksstimme-Umfrage zur Kommunalwahl 2019 gestellt. Machen Sie mit und bestimmen Sie so die Themen des Wahlkampfes 2019. Indem Sie die Fragen beantworten, haben Sie zugleich die Chance, uns mitzuteilen, worum sich die Lokalpolitiker kümmern sollen. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Mitbestimmen. Die Umfrage endet am 13. April 2019.



Unter allen Teilnehmern werden ein Reisegutschein über 150 Euro, ein Reisegutschein über 100 Euro und ein Biberticket-Gutschein über 50 Euro verlost.



Zur Umfrage geht es hier.