Künstlerin Irene Leps gibt im Museum der Stadt Zerbst einen Collagraphie-Workshop

Zerbster Künstlerin zeigt im Museum der Stadt ein besonderes Druckverfahren. Was Blüten, Kleber, Tapete und Spitze damit zu haben und warum die Arbeit doch einiges an Muskelkraft verlangt.

Zerbst - Die Sonne strahlt nur so in den Hof des Zerbster Museums. Mit kleinen Abständen stehen vier Tische bereit, ein weiterer mit Materialien für den Collagraphie-Workshop am Sonnabend. Die vier Teilnehmer des Workshops, bei dem sie selbst Tiefdrucke erstellen, lauschen den Anleitungen der Zerbster Künstlerin Irene Leps.