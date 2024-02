Kupfersulfat in Zerbster Nuthe: Was Bürgermeister, Anglerverein und Umweltbundesamt dazu sagen

Zwei Tage hielt das Kupfersulfat die Feuerwehr in Atem. Hier wird der Kanalauslauf verschlossen.

Zerbst - Das am 8. Februar verseuchte Wasser im Regenwasserkanal ist abgepumpt und entsorgt. Der Regenwasserkanal ist wieder frei. Das Wasser fließt seit 9. Februar abends wieder in der Zerbster Fritz-Brandt-Straße in die Nuthe. Doch die mutmaßlich vorsätzliche Gewässerverschmutzung hallt nach, schlägt hohe Wellen, zumal noch immer kein Verursacher gefunden werden konnte, wie die ermittelnde Polizeiinspektion Dessau auf Nachfrage informiert hat.