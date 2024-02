Gewässerverschmutzung Gefahr für Gesundheit und Umwelt: Blaue Brühe läuft in die Zerbster Nuthe

Wo kommt die tiefblaue Flüssigkeit her, die sich am Donnerstag unaufhörlich in die Zerbster Nuthe ergießt? Feuerwehr und Ordnungsamt versuchen fieberhaft, Licht ins Dunkel zu bringen.