Das Zerbster Krankenhaus soll bleiben, so der Ausgang einer Debatte im Landtag. Aber wie der Weiterbetrieb finanziert wird, vor allem von wem, da gehen die Standpunkte auseinander.

Land will Krankenhaus Zerbst retten - aber keiner weiß, wie teuer es wird

Die Grund- und Notfallversorgung soll auch in Zukunft in Zerbst gesichert sein.

Zerbst - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat im Landtag auf den Tisch gehauen und deutlich gemacht, dass das Zerbster Krankenhaus bestehen bleibt. Der Beschluss des Landtages am Donnerstag sei ein wichtiger Schritt, zeigte sich Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) zufrieden. „Ich bin der Gesundheitsministerin und dem Ministerpräsidenten für deren klare Botschaften sehr dankbar. Der Krankenhausstandort Zerbst darf nun nicht zwischen politischen Eitelkeiten zerrieben werden“, sagte er der Volksstimme