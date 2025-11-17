Einen Einbruch der besonderen Art haben Hausbesitzer in Wolmirstedt erlebt. Denn hier wurde statt ein paar Geräten direkt die komplette Küche gestohlen. So kam es zum irren Diebstahl.

Eigentlich unmöglich - und doch geschafft: Diebe klauen komplette Küche

Kein Haus funktioniert ohne Küche - außer sie wird geklaut. Dieses diebische Kunststück haben Einbrecher jetzt in Wolmirstedt vollbracht.

Wolmirstedt - Einbrecher sind der Albtraum jedes Hausbesitzers oder Mieters. Egal ob Schmuck, technische Geräte oder Geld: Alles, was sich schnell entwenden lässt, wandert bei einem Einbruch für gewöhnlich in den Händen der Gauner. Nicht so in Wolmirstedt. Hier sind Anwohner jetzt besonders dreisten Dieben zum Opfer gefallen.