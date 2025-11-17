weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Dreister Einbruch in Wolmirstedt: Eigentlich unmöglich - und doch geschafft: Diebe klauen komplette Küche

Einen Einbruch der besonderen Art haben Hausbesitzer in Wolmirstedt erlebt. Denn hier wurde statt ein paar Geräten direkt die komplette Küche gestohlen. So kam es zum irren Diebstahl.

Von Kristina Reiher 17.11.2025, 16:21
Kein Haus funktioniert ohne Küche - außer sie wird geklaut. Dieses diebische Kunststück haben Einbrecher jetzt in Wolmirstedt vollbracht.
Foto: picture alliance/dpa

Wolmirstedt - Einbrecher sind der Albtraum jedes Hausbesitzers oder Mieters. Egal ob Schmuck, technische Geräte oder Geld: Alles, was sich schnell entwenden lässt, wandert bei einem Einbruch für gewöhnlich in den Händen der Gauner. Nicht so in Wolmirstedt. Hier sind Anwohner jetzt besonders dreisten Dieben zum Opfer gefallen.