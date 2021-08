Lindauer Löschknirpse feiern 10. Geburtstag - Kinderfeuerwehr lädt zum großen Sommerfest ein

Die Lindauer Löschknirpse haben am Sonnabend eindrucksvoll bewiesen, dass sie gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr auch an ihrem 10. Geburtstag einsatzbereit sind und präsentierten ihren zahlreichen Gästen einen Löschangriff. Der Nachwuchs brauchte am Ende nur wenige Minuten, um die Flammen zu löschen. Und dabei hat augenscheinlich jeder Handgriff gesessen. Die Mühen der Ausbilder haben sich also gelohnt.

Foto: Thomas Kirchner