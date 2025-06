Das Event sollten Musikfans nicht verpassen: Die Fête de la musique und Barockfestival treffen in Zerbst erstmals aufeinander - was bei der Open-Air-Premiere zu erleben ist.

Das Duo Millane gehört zu den lokalen Musikern, die bei der Fête de la musique/ Fête du Fasch am 21. Juni in Zerbst zu erleben sind.

Zerbst - Ein musikalisches Feuerwerk erwartet die Zerbster zur Sommersonnenwende am 21. Juni – und das in mehrfacher Hinsicht. Erstmals findet die Fête de la musique im Rahmen der Internationalen Fasch-Festtage statt, die am 19. Juni beginnen. Es handelt sich um die inzwischen 18. Auflage des Barockmusikfestivals, bei der nicht nur Konzertsäle locken, sondern ebenfalls Open-Air-Kulissen.