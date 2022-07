Magdalena von Servesta sagt Adieu: Tourist-Info Chefin und Butterjungfer Viola Tiepelmann bleibt von nun an auf dem Sockel

Nach 32 Jahren an der Spitze der Zerbster Tourist-Information verabschiedet sich Viola Tiepelmann nun in den Ruhestand. Mit einem spartanisch eingerichteten Büro fing sie 1990 an und hinterlässt beim Abschied eine einzige Erfolgsgeschichte.

Zerbst - Sie begann nach der Wende bei null, reiste in die Partnerstadt Jever, um sich Inspiration und Tipps zu holen, wie Städtetourismus und Stadtmarketing so läuft. Zurück in Zerbst, war ihr erster Arbeitsplatz ein Büro mit einem Telefon und einer Schreibmaschine. Was sie dann in 32 Jahren mit ihrem ganz eigenen Charme und ein wenig „Zerbster Schnauze“, mit der sie äußerst überzeugend sein kann, aufgebaut hat, ist eine einzige Erfolgsgeschichte.