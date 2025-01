Etwas mehr als fünf Millionen Euro sollen in den nächsten zwei Jahren in die Sanierung des historischen Bahnhofsgebäudes fließen. Ministerpräsident Reiner Haseloff brachte am 16. Januar die Förderbescheide. Was ist geplant und wann geht es los?

Zerbst - Großer Bahnhof für den Bahnhof: Gestern Vormittag kamen Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) mit viel Geld in den Taschen nach Zerbst – sehr viel Geld. Rund fünf Millionen Euro in Form von Fördermittelbescheiden haben die beiden Landespolitiker an die Eigentümer des Bahnhofs Jenny und Christian Schulz, an Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und an Bibliotheksleiterin Martina Linke übergeben. Letztere wird die künftige Hausherrin in dem historischen Gebäude sein, das saniert und zum Lesebahnhof umgebaut werden soll, als künftiger Standort der Stadtbibliothek.