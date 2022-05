Museum der Stadt Zerbst: Rotary-Club macht Innenhof fit für die Sommer-Saison

Der Innenhof des Zerbster Museums, der in den warmen Monaten häufig für Veranstaltungen genutzt wird, erstrahlt seit Kurzem in neuem Glanz. Einen großen Anteil daran hat der Zerbster Rotary-Club, dessen Mitglieder fleißig Hand angelegt haben.

Zerbst - Angefangen hatte im vergangenen Jahr alles mit dem Nussbaum im Innenhof des Zerbster Museums am Weinberg, der sich aus Altersgründen in die Waagerechte neigte. Die Museumsleiterin Agnes-Almuth Griesbach wandte sich an Rotarier Volkmar Schulze. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf, denn am Ende wurde nicht nur ein neuer Baum gestiftet und gepflanzt, sondern der gesamte Lichthof umgestaltet, sehr zur Freude der Museumsleiterin.