Museumsverein erfreut über Zuspruch: Tag der offenen Tür und Trödelmarkt an der Bauernkate von Reuden/Anhalt

Reuden - Da man in Reuden der Zeit voraus ist, hatte man allerdings schon am vergangenen Sonntag eingeladen. Das Angebot wurde sehr gut angenommen. „Wir wollten irgendwas machen“, so Ines Neuber vom Museumsverein. Schließlich wisse man nicht, ob im November der Martinsmarkt stattfinden kann.