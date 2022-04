Nächster Klosterhof-Workshop Ende Oktober - Arbeiten am Klausurgebäude gehen in die Endphase

Die Arbeiten im und um das Klausurgebäude gehen in die Endphase. In diesem Tagen beginnen die Pflasterarbeiten entlang des Gebäudes.

Torsten Klitsch von der Firma Fliesen-Profi im Gespräch mit Nico Ruhmer (l.), Amtsleiter Allgemeine Dienste, und Christian Ackermann (Mitte) in der Teeküche eines Beratungsraums.

Zerbst - Die Sanierungsarbeiten im Klausurgebäude des Klosterkomplexes auf der Breite bewegen sich dem Ende entgegen. „Die Elektro-, Trockenbau, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Malerarbeiten gehen in die Endphase“, informierte Bürgermeister Andreas Dittmann während der jüngsten Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch. In den Räumen des Stadtarchivs sind moderne Regale installiert, einige der Büros sind bereits möbliert.