Neue Fahrschule in Zerbst am Start: Neue Wege mit Tesla und Elektro-Schwalbe

Am Simulatur können die Fahrschüler bei Gerald Brandt in Zerbst üben, bevor es auf die Straße geht.

Zerbst. - Mobilität ist heutzutage mit das Wichtigste im Alltag. Der Führerschein macht es jungen Leuten möglich, mit dem Moped vom Dorf zur Schule in die Stadt, zum Sport oder zu Freunden zu fahren – unabhängig zu sein. Der Führerschein ist oft eine Voraussetzung für den Beruf. Seit Februar gibt es eine neue Fahrschule in Zerbst. „Spurtreue“ heißt die GmbH von Gerald Brandt. In der Puschkinpromenade 10 befinden sich die Räumlichkeiten.