Extreme Kosten für die Fahrerlaubnis sind im ländlichen Sachsen-Anhalt ein großes Problem. In Salzwedel müssen für einen Autoführerschein 3000 Euro bezahlt werden. Eltern können trotz Arbeit die Fahrerlaubnis für ihre Kinder nicht mehr bezahlen.

Die Fahrschule Thomas Schulz in Salzwedel: Nicht alle Eltern können sich einen Führerschein für ihre Kinder leisten.

Salzwedel. - 3.000 Euro kommen für einen Autoführerschein im Norden Sachsen-Anhalts durchschnittlich zusammen. Andernorts sind es 4.000 Euro und mehr. Die Fahrerlaubnis ist zum Luxusgut geworden. Für Geringverdiener wird der Führerschein damit kaum noch bezahlbar. Selbst Normalverdiener kommen an ihre Grenzen. Mittlerweile schlagen selbst Fahrlehrer Alarm. Was aber bedeutet das für die Menschen in einer ländlichen geprägten Region wie der Altmark? Und wie kommen die hohen Kosten überhaupt zustande?