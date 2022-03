Neue Orgel in Eichholzer Kirche erklingt wieder: Instrument wird am ersten Advent vorgestellt und eingeweiht

Die neue Orgel wurde in Eichholz in Dienst genommen.

Eichholz - Petra WieseEichholz„Wir haben wieder Pfeifen in der Kirche“ – das verkündete Pfarrer Albrecht Lindemann am ersten Advent in Eichholz. Zur Indienststellung der neuen Orgel war die Kirchengemeinde zusammengekommen. Wenn etwas Neues in dieser schwierigen Zeit seinen Anfang nimmt, ist das ein Zeichen, dass es weiter geht, so der Pfarrer.