Der unheilbar erkrankte Veit aus Samswegen in der Börde ist großer Japan-Fan. Sein Schicksal rührt nun Tausende in Japan so sehr, dass sie ihm auf ganz besondere Weise helfen.

Japan-Fan Veit hat im Kampf gegen seine unheilbare Erkrankung nun die schönste Untertsützung aus Japan bekommen. Und auch sonst hat er sich dank Spenden mit einer richtigen Samurai-Rüstung einen seiner zwei größten Träume im Leben erfüllen können.

Samswegen. - Schon der erste Blick in Veits Zimmer verrät alles, was Menschen über ihn wissen müssen: Er ist ein lebensfroher Jugendlicher und ein riesiger Japan-Fan. Der 15-Jährige ist aber auch jemand, der mit einer unheilbaren Krankheit zurechtkommen muss, die letztlich alles von ihm fordern wird – vor allem aber ein viel zu frühes Ende. Normal ist sein Leben aber schon seit Monaten nicht mehr.