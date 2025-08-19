Unerwartete Botschaft Hilfe im Kampf gegen unheilbare Krankheit: Schicksal eines 15-Jährigen erreicht Japan
Der unheilbar erkrankte Veit aus Samswegen in der Börde ist großer Japan-Fan. Sein Schicksal rührt nun Tausende in Japan so sehr, dass sie ihm auf ganz besondere Weise helfen.
Aktualisiert: 20.08.2025, 09:05
Samswegen. - Schon der erste Blick in Veits Zimmer verrät alles, was Menschen über ihn wissen müssen: Er ist ein lebensfroher Jugendlicher und ein riesiger Japan-Fan. Der 15-Jährige ist aber auch jemand, der mit einer unheilbaren Krankheit zurechtkommen muss, die letztlich alles von ihm fordern wird – vor allem aber ein viel zu frühes Ende. Normal ist sein Leben aber schon seit Monaten nicht mehr.