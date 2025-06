Wolmirsleben/VS - Die Tatsache, dass in diesem Jahr am Großen Schachtsee in Wolmirsleben trotz einer guten Wasserqualität nicht gebadet werden kann, weil der Salzlandkreis den gesamten Campingplatz abgesperrt und versiegelt hat, stößt in Wolmirsleben auf Kritik und Unverständnis.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.