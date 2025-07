Der Entenschinken „Entengold“ der Fleischerei Zaake wurde mit dem kulinarischen Stern ausgezeichnet. Was den Leckerbissen aus Zerbst so besonders macht.

Neue Spezialität in Zerbst: Kulinarischer Stern für „Entengold“ der Fleischerei Zaake

Zerbst. - Die Spezialitätenlandschaft der Stadt Zerbst ist um ein Highlight reicher – ein „ausgezeichnetes“ Highlight sogar. Das „Entengold“ des Zerbster Familien- und Traditionsbetriebes Fleischerei Zaake wurde mit dem Kulinarischen Stern des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Die Plakette für die hauseigene Leckerei wurde Yvonne Zaake und ihrem Team am Mittwoch übergeben. Zahlreiche Gäste fanden sich in der Fleischerei in der Breiten Straße ein.