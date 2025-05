Weltmeisterschaft in Zerbst Neuer Champion im Spargelschälen ist Sabrina Hübner aus Walternienburg - zum dritten Mal

Der achtfache Weltmeister, Steffen Hinkelmann aus Stralsund, ist in diesem Jahr nicht angetreten. So erhöhten sich die Chancen der diesjährigen Teilnehmer um ein Vielfaches. Und tatsächlich, 2025 bleibt die Sieger-Schärpe in der Einheitsgemeinde.