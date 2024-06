Die Vernässung der Flächen entlang der Nuthe will man in Walternienburg nicht länger hinnehmen. Forderungen nach einer ordentlichen Gewässerunterhaltung werden unter Anwohnern und Landwirten lauter.

Walternienburg. - „Das kann so nicht weiter gehen“, sagt Günther Weferling. „Der Unmut der Bürger wird nicht weniger“, beschreibt es Andreas Heide. „Eigentum zählt überhaupt nicht mehr“, schimpft Margitta Steinz. Es geht um die Vernässung der Anrainerflächen an der Nuthe in Walternienburg. „Eigentumsrechtlich und von der Bewirtschaftung her völlig inakzeptabel“, bezeichnet Jonas Döhring die Situation. Das Brennpunktthema verlange nach Aufmerksamkeit, die Eigentümer und Nutzer brauchen Unterstützung, damit sich etwas tut.