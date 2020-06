Den Kräuter-, Duft- und Bauerngarten kann man sich am Ferienhaus „Elbe“ bei Petra Leps anschauen. Foto: Petra Wiese

Trotz Coronavirus öffnen sich am 7. Juni sechs wild romantische und traditionelle Bauerngärten der Elbaue Besuchern.

Elbaue l Auch wenn in diesem Jahr zum Schutz vor dem Coronavirus die Gäste leider nicht zu Kaffee und Kuchen eingeladen werden können und weiterhin geltende Verhaltensregeln beachtet werden müssen, wird am morgigen Sonntag zu „Handwerk öffnet Gartentüren“ eingeladen. Alle teilnehmenden Gärtner und Handwerker freuen sich von 10 bis 17 Uhr auf interessierte Besucher und einen regen Erfahrungsaustausch.

Durch wild romantische oder traditionelle Bauerngärten der Elbaue lässt es sich wandeln. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, verschiedene handwerkliche Künste zu bewundern. Die Stationen sind zwischen Dornburg und Niederlepte angesiedelt, lassen sich auf einer Radtour oder mit dem Auto anfahren.

Schönes aus Naturmaterial

Im alten Pfarrgarten in Dornburg erwartet die Besucher neben der vielfältigen und ideenreichen Gartenkultur Schönes aus Naturmaterial, Stoff und Wolle. Im Nachbarort Prödel kann der Freizeit- und Nutzgarten der Pension „Elisabeth“ bewundert werden. In Flötz stellt die Inhaberin des Ferienhauses „Elbe“, Petra Leps, ihren Kräuter-, Duft - und Bauerngarten zusammen mit Holzkunst aus Aken vor.

Bilder



Ebenfalls in Flötz ist der erfahrene Gärtner Dieter Damm wieder mit von der Partie, der in seinem Selbstversorger- garten so manchen Tipp parat hat.

Töpferkunst in Kämeritz

Frühlingshafte Blütenprachten und Töpferkunst gibt es auf dem Grundstück der Töpferei von Detlef Leps in Kämeritz zu bestaunen. Und schließlich können Pflanzen aus der Bibel im kürzlich angelegten Kirchgarten in Niederlepte angesehen werden, von denen Sandy Groh zu erzählen weiß.