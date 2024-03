Mitglieder des Lions Club in Zerbst organisieren eine Pflanzaktion auf dem Walternienburger Schulgelände, die nicht ohne einige unerwartete Überraschungen verlief.

Walternienburg. - Es war schon lange der Wunsch, auf dem Schulhof der Walternienburger Grundschule An der Nuthe, die im Schulverbund zur Zerbster Grundschule An der Stadtmauer gehört, für Schatten zu sorgen. Bäume gab es in dem hinteren Bereich mit der Kletterspielanlage als Herzstück, bislang nicht. Nur unter einem höheren Carport war Schutz vor Sonne und Regen zu finden. Unlängst gab es vom Walternienburger Heimatverein erst eine große Platane, die gepflanzt wurde. Seit dem vergangenen Wochenende stehen nun zwei weitere Bäume auf dem Schulhof.