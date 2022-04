Pflegedienstleister möchte in Zerbst einen Seniorenwohnpark errichten

Der Pflegedienstleister Humanas plant, in Zerbst einen Seniorenwohnpark zu errichten. Am Wegeberg soll das Projekt Gestalt annehmen, das im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt wurde.

Auf der Grünfläche am Zerbster Wegeberg könnte ein Seniorenwohnpark entstehen.

Zerbst - „Ältere Menschen sollten nicht entwurzelt werden“, findet Dr. Jörg Biastoch. Vielmehr sollten sie ihren Lebensabend in der vertrauten Heimat genießen können, auch wenn sie auf Unterstützung angewiesen sind. Das ist das Anliegen des Pflegedienstleisters Humanas mit Hauptsitz in Colbitz, der nun ebenfalls in Zerbst investieren möchte. Das angedachte Projekt stellte der Firmengründer kürzlich im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss vor.