Die Auswertung der eingereichten Coupons ist nun abgeschlossen. Bei der bevorstehenden Podiumsdiskussion am Freitag, 26. April, werden die Fragen und Antworten an die Kandidaten der Parteien und Wählerlisten, die sich zur Wahl zum Zerbster Stadtrat am 26. Mai stellen, weitergereicht. Symbolfoto: Jan Ressing/dpa

Die Kandidaten zur Stadtratswahl Zerbst stehen im Ratssaal Rede und Antwort

Zerbst l Ob Vandalismus, illegale Müllentsorgung, der Bahnhof, die Fuß- und Radwege, die Belebung des Marktplatzes oder der Klosterhof, einige dieser Themen bestimmen derzeit die öffentliche Debatte. Am 26. Mai werden die Bürger der Einheitsgemeinde Zerbst an die Wahlurnen gerufen, um unter anderem einen neuen Stadtrat und den Bürgermeister zu wählen.

83 Bewerber, 36 Mandate

Insgesamt 83 Bewerber treten bei der Wahl zum Zerbster Stadtrat an, für den 36 Mandate zu vergeben sind. Zur Wahl des Bürgermeisters stellen sich das amtierende Stadtoberhaupt Andreas Dittmann (SPD) und Steffen Dammann (AfD). In den Wochen vorher werben die Kandidaten um Stimmen, versuchen, die Bürger von ihrer Meinung und ihrem Programm zu überzeugen.

Und wer die Wahl hat, hat ja bekanntlich auch die sprichwörtliche Qual. Die Volksstimme möchte einen kleinen Teil dazu beitragen, Ihnen die Entscheidung, wo Sie ihr Kreuzchen setzen, etwas zu erleichtern. „Ihre Stimme zählt!“ heißt deshalb die Aktion der Volksstimme zu den Kommunalwahlen. Wir wollten von Ihnen wissen, was Ihre Themen sind, was Sie bewegt und welche Probleme in Zerbst oder in Ihren Gemeinden – in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft dringend gelöst werden müssten.

Themen der Leser

Deshalb wollten wir die Diskussionspunkte aufgreifen, über die die Volksstimme in den vergangenen Monaten immer wieder berichtet hat. Wir hatten deshalb für die Einheitsgemeinde Zerbst einen Coupon erstellt, auf dem Sie Ihre Meinung zu diesen Themen sagen konnten. Auch für Ihre speziellen Themenvorschläge war Platz auf dem Coupon.

Wir wollten aber auch mit den Zerbstern und unseren Lesern persönlich ins Gespräch kommen – über diese Themen, über die bevorstehenden Kommunalwahlen und über vieles mehr. Deshalb suchten die Redakteure der Volksstimme kürzlich vor der Zerbster Sparkasse den Kontakt zu den Zerbs-tern.

Auch auf der Internetseite der Volksstimme hatten Sie die Möglichkeit, an der Wahl-Umfrage teilzunehmen. Die Aktion ist nun abgeschlossen. Die Coupons sind ausgewertet ebenso wie die Online-Umfrage. Wir wollen natürlich auch die Parteien und Wählergruppen, die am 26. Mai in den Stadtrat einziehen und für die nächsten Jahre die Geschicke der Stadt mitbestimmen wollen, mit Ihren Themen und Antworten konfrontieren und fragen sie nach Lösungen. Die Bewerber haben so die Gelegenheit, Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu überzeugen, ehe es dann am 26. Mai an der Wahlurne heißt: „Ihre Stimme zählt!“

Einige von ihnen, die „Spitzenkandidaten“ der Parteien und Wählergemeinschaften werden am Freitag bei einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort stehen. Dazu möchten wir Sie, liebe Zerbster, um 18 Uhr in den Ratssaal des Zerbster Rathauses recht herzlich einladen. Der Zugang ist barrierefrei. Besonders würden wir uns freuen, auch recht viele Jung- beziehungsweise Erstwähler begrüßen zu dürfen.

Nach dem ersten Teil der Diskussion über die Antworten und Themen der Coupons mit den Kandidaten für den Zerbster Stadtrat haben Sie, liebe Zerbster, im zweiten Teil die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen direkt an die Vertreter der Parteien und Wählerlisten zu wenden.