Montagsspaziergänge Polizeieinsatz: Spaziergänger wollen am Haus des Zerbster Bürgermeisters vorbei

Auch am vergangenen Montag (28. Februar) waren in Zerbst wieder die Spaziergänger unterwegs. Das Problem dieses Mal: Die Route sollte wie schon vor einigen Wochen durch die Lusoer Straße führen – vorbei am Haus des Bürgermeisters.