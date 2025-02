50 Fragen mussten die Teilnehmer der 1. Volksstimme Quiznacht in der Zerbster Stadthalle beantworten. Nun können Sie auch Ihr Wissen, zum Beispiel über Zerbst und Sachsen-Anhalt, testen.

Testen Sie Ihr Wissen: Fragen und Antworten der Volksstimme Quiznacht in Zerbst

Zerbst - Mit 39 richtig beantworteten Fragen und dem Sieg im finalen Stechen landeten die Zerbster Volleyballer auf dem 1. Platz bei der Volksstimme Quiznacht in der Zerbster Stadthalle. Damit sicherten sie sich die 300 Euro Preisgeld.

Auch Sie können Ihr Wissen nun testen. 50 Fragen galt es in fünf verschiedenen Kategorien zu beantworten. Hier kommen nun zuerst die Fragen und weiter unten dann die Antworten. Viel Spaß!

Kategorie 1: Zerbst

1. Die Stadt Zerbst zählt seit der Eingemeindung der Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe insgesamt 56 Ortsteile. Welches aber ist der am nördlichsten gelegene?

2. Zu DDR-Zeiten existierten in Zerbst sechs polytechnische Oberschulen, kurz POS, die Namen von Politikern oder Widerstandskämpfern trugen. Nennen Sie mindestens vier POS mit Namen.

3. Das in den Stadtfarben Rot und Weiß beziehungsweise Silber gehaltene Zerbster Stadtwappen sind ein Adler und ein Bär vor welchem Hintergrund zu sehen? Bitte etwas konkretisieren.

4. Um die 1928 eingestellte Zerbster Pferdebahn dreht sich ein Lied, was wie folgt beginnt:In Zerbst da ist's gemütlich,da gibt es eine Pferdebahn,das eine Pferd das zieht nicht,das andere das ist lahm.Wie aber geht der Text der ersten Strophe weiter?

5. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Zerbst zu einer Industriestadt. Verschiedenste Unternehmen wurden gegründet. Die einen produzierten Thermometer, andere Zahnbürsten oder Kautschuk-Heftpflaster. Die Wurzeln der EMAG Maschinenfabrik Zerbst reichen in jene Zeit zurück. Aber: Wie hieß die Firma, als sie 1867 gegründet wurde?

6. Zerbst gehört zu den wenigen Orten, die noch eine Rolandfigur besitzen. Nachweislich seit 1385 steht eine solche Figur auf dem Markt, damals noch aus Holz. 1445 wurde sie durch eine Sandstein-Figur ersetzt, die Mitte des 19. Jahrhunderts ein neugotisches Gehäuse erhielt. Das aber war zu klein. Was wurde getan, damit die Rolandfigur dennoch hinein passte?

7. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die Sowjetarmee den Zerbster Militärflugplatz. MiG 29 waren hier stationiert. Immer wieder überflogen die Kampfflugzeuge Zerbst im Tiefflug. Aber welche Höchstgeschwindigkeit kann eine MiG29 erreichen?

8. Zerbst ist eine Stadt der Brücken. Schuld daran sind die einzelnen Nuthe-Arme. Wie heißen die beiden Nuthe-Läufe, die sich in Zerbst zur Hauptnuthe vereinen?

9. Zerbst besitzt viele Vereine - welcher ist der älteste?

10. Seit 2012 ist Andreas Dittmann Bürgermeister der Stadt Zerbst. Wer aber agierte zur Wendezeit als Bürgermeister?

2. Kategorie: Sachsen-Anhalt

11. Nennen Sie 5 Landkreise in Sachsen-Anhalt.

12. Für wie viele Jahre wird der Landtag gewählt?

13. Welches Tier spaziert im Landeswappen eine Mauer entlang?

14. Welche Minister hat Sachsen-Anhalt nicht? Justiz, Außen, Finanz oder Innen?

15. Von wegen in Sachsen-Anhalt ist nichts los! Nennen Sie drei Festivals, die jedes Jahr viele Besucher ziehen.

16. Wie heißt der einzige Sternekoch des Landes?

17. Sachsen-Anhalt hat zwar nicht die meisten Unesco-Welterbestätten, aber immerhin die höchste Dichte. Nennen Sie drei.

18. 1952 wurde das Land Sachsen-Anhalt im Rahmen der DDR-Verwaltungsreform de facto aufgelöst. Wie heißen die zwei Bezirke, die daraus hervorgingen?

19. Welche Delikatesse ist nach jener sachsen-anhaltischen Stadt benannt, die auch als Tor zum Harz gilt?

20. Welches Gericht ist gemeint, wenn von Bötel mit Lehm und Stroh die Rede ist?

3. Kategorie: Film und Fernsehen

21. Wer hat die bekannte Titelmelodie des Tatorts komponiert?

22. Seit dem 3. September 1999 quizzt Günther Jauch im deutschen Fernsehen um eine Million Euro: Wie viele Millionen-Gewinner (Specials und Promis ausgenommen) gab es bislang?

23. Mit “Steamboat Willie” erweckte Walt Disney 1928 eine gezeichnete Maus zum Leben und schuf damit den ersten Animationsfilm. Die Maus sollte anfangs gar nicht Mickey heißen, sondern …

24. Der erste Star Wars Film erschien im Jahr 1977. Wie war der Originaltitel im Deutschen?

25. Wie heißt der fiktive Affe, der die Hauptrolle in der Filmreihe “Planet der Affen” spielt?

26. Wie viele Oscars hat der Film “Titanic” gewonnen?

27. Im vergangenen Jahr war “Wicked” einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Nennen Sie eine der zwei Hexen, die die Hauptcharaktere im Film sind.

28. Die Schwarzwaldklinik wurde von 1985 bis 1989 im ZDF ausgestrahlt. Die Serie dreht sich um einen Arzt und sein Team. Wie heißt der Arzt?

29. Vervollständigen Sie folgendes Filmzitat: “Möchten Sie eine Praline? Ich glaube, ich könnte sie pfundweise essen. Meine Mama hat immer gesagt…”

30. Zurzeit begeistert das Dschungelcamp wieder zahlreiche RTL-Zuschauer. In der 17. Staffel im vergangenen Jahr wurde Lucy Diakovska zur Dschungelkönigin gewählt. Doch wer gewann die erste Staffel der Reality-Show?

Kategorie 4: Sport

31. Wie heißt der Präsident des Kreissportbundes von Anhalt-Bitterfeld?

32. Welche Disziplinen gehörten zum Fünfkampf bei den Olympischen Spielen der Antike?

33. Wer gewann die PDC-World Darts Championship - Weltmeisterschaft im Darts - in diesem Jahr?

34. Wie heißt die größte Solo-Segelregatta der Welt, die einmal ohne Zwischenstopp rund um den Globus führt?

35. Aus welchem Spiel stammt der Ausruf „Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!“

36. Welche ist die längste Rennstrecke im regulären Formel 1-Kalender?

37. In welcher Sportart wird eine Piaffe vorgeführt?

38. "Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien!“ - welcher Fußball offenbarte mit diesen Worten seine Schwäche in Geografie?

39. In welchem Jahr fand die erste offizielle WM im Frauen-Fußball statt?

40. Wie viele Weltmeister-Titel hat der Sportkeglerverein Zerbst schon gewonnen?

Kategorie 5: Allgemeinwissen

41. „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, tönte Staats- und Parteichef der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Walter Ulbrich auf einer Pressekonferenz. Gebaut wurde sie dennoch – aber an welchem Tag wurde mit dem Mauerbau begonnen?

42. Wer brachte mit dem Zitat "Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich." den antifaschistischen Schutzwall zum Einsturz?

43. Wer wählt den Bundespräsidenten?

44. Wie viele Pferde sind auf dem Brandenburger Tor zu sehen?

45. Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura gehören zu welcher Inselgruppe?

46. Wie beginnt Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes?

47. Die wohl bekannteste Adresse Londons: Wo residiert der britische Premierminister?

48. Das Riesenrad auf dem Prater befindet sich in welcher Stadt?

49. Wer war der 2. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland?

50. Was bringt Rotkäppchen ihrer Oma mit?

Antworten auf die Fragen der Volksstimme Quiznacht in Zerbst

1. Nedlitz

2. 1. POS "Johannes R. Becher" (Jeversche Straße) - SED-Politiker, Minister für Kultur der DDR und Verfasser des Textes der Nationalhymne der DDR 2. POS "Karl Liebknecht" (Am Plan) - Sozialist* 3. POS "Max Sens" (Schloßfreiheit) - Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime* 4. POS "Erich Weinert" (Amtsmühlenweg) - Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime* 5. POS "Richard Bläß" (Fuhrstraße) - KPD-Politiker* 6. POS "Ernst Hörnicke" (Wegeberg) - KPD-Politiker

3. Zerbster Stadtmauer mit fünf Toren

4. „Der Kutscher der ist bucklig, die Räder die sind krumm,und alle fünf Minuten da kippt die Karre um.“

5. Firma Franz Braun Werkzeugmaschinenfabrik und Eisengießerei in Anhalt

6. Von den hinteren Rundungen, also vom Po, wurde etwas abgemeißelt. Dem Handwerker, der das tat, brachte es den Namen Schinkendieb ein.

7. maximal 2.390 km/h, 2.5 Mach

8. Es sind die Lindauer und die Boner Nuthe.

9. Die Zerbster Schützengilde, sie existiert bereits seit 1397.

10. Rudolf Schrickel

11. Altmarkkreis Salzwedel, Anhalt-Bitterfeld, Börde, Burgenlandkreis, Dessau-Roßlau, Halle (Saale), Harz, Jerichower Land, Magdeburg, Mansfeld-Südharz, Saalekreis, Salzlandkreis, Stendal, Wittenberg.

12. 5

13. Bär

14. Außenminister

15. Beispiele: Sputnik Spring Break, This is Ska Festival, HIVE Festival, Rockharz Open Air, Eastside Open Air, splash! Festival, Forest Jump Festival, Rocken am Brocken

16. Robin Pietsch

17. Der Naumburger Dom, das Bauhaus in Dessau, die Altstadt von Quedlinburg, die Luthergedenkstätten in Wittenberg und Eisleben oder das Gartenreich Dessau-Wörlitz

18. Bezirk Magdeburg und Bezirk Halle

19. Halberstädter Würstchen

20. Eine Magdeburger Delikatesse: Eisbein mit Erbsenpüree und Sauerkraut.

21. Klaus Doldinger. Das Original ist von 1970, da war die Musik erstmals zu hören.

22. 13

23. Mortimer

24. Krieg der Sterne

25. Caesar

26. 11

27. Elphaba und Glinda (Galinda)

28. Professor Klaus Brinkmann

29. "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt.”

30. Costa Cordalis

31. Uwe Schulze, ehemaliger Landrat von Anhalt-Bitterfeld

32. Der antike Fünfkampf bestand aus Diskuswurf, Weitsprung, Speerwerfen, Laufen und Ringen.

33. Luke Littler. Sieg im Finale mit 7:3 gegen Michael van Gerwen.

34. Vendée Globe

35. WM Finale 2014, Deutschland gewann 1:0 gegen Argentinien in Brasilien, das Tor schoss Mario Götze.

36. Die längste Rennstrecke ist der Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien.

37. Dressurreiten

38. Andreas Möller

39. 1991

40. 12

41. 3. August 1961

42. Günter Schabowski

43. Bundesversammlung

44. 4

45. Kanarische Inseln

46. Die Würde des Menschen ist unantastbar.

47. Downing Street 10

48. Wien

49. Ludwig Erhard

50. Kuchen und Wein