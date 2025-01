Zerbst - Klamme Kassen kennt jeder Verein. Wie schön wäre es, auf einfachem Weg nur mal ein kleines Zubrot zu bekommen, um vielleicht bei einem Fest mal etwas Besonderes anbieten zu können, oder Preise zu kaufen oder das fehlende Zubehör für ein Projekt oder, oder, oder ...

Als Zeitung von hier und vor Ort kennt die Volksstimme das Problem nur zu gut und möchte gemeinsam mit der Stadt Zerbst deshalb auf etwas vergnügliche Art und Weise den Vereinen die Möglichkeit geben, eben dieses kleine Zubrot zu „erspielen“.

Inhaber der Raben-Apotheke und der Neuen Apotheke werfen weitere 300 Euro in den Topf

Zum ersten Mal wird es eine Volksstimme-Quiznacht der Vereine geben. Wir laden die Zerbster Vereine ein, um die Wette zu rätseln. Dem Sieger-Team winken 300 Euro für die Vereinskasse. Die gute Nachricht: nicht nur das Sieger-Team kann sich über einen kleinen "warmen Regen" freuen, denn die Zweit- und Drittplatzierten Teams bekommen 200, beziehungsweise 100 Euro. In den Topf geworfen haben die weiteren 300 Euro Tom Dupke und Martin Roschig.

„Wir finden die Idee der Quiznacht für Vereine sehr spannend und die Umsetzung außerdem sicher auch sehr unterhaltsam. "Im Übrigen unterstützen wir gerne Vereine, Menschen, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl, für andere engagieren, egal in welchem Bereich", sind sich die beiden Inhaber der Raben-Apotheke auf dem Markt und der Neuen Apotheke in der Dessauer Straße einig.

So können Zerbster Vereine mitmachen

Alle Zerbster Vereine – die der Kernstadt wie der Umlandorte – sind aufgerufen sich anzumelden und mitzumachen. Dazu einfach bis zum 1. Februar eine formlose E-Mail an redaktion.zerbst@volksstimme.de schicken, in der steht: der Name des Vereins, die Teilnehmeranzahl und eine Idee, was man mit den 300 Euro machen möchte.

So läuft die Quiznacht ab

Bei der Quiznacht treten Teams bestehend aus Vereinsmitgliedern gegeneinander an. Jeder Verein kann ein Team anmelden, mindestens vier Personen sollte ein Team haben, gern auch mehr. Denn bei einer Quiznacht wird mit Schwarmintelligenz gerätselt.

Fragen werden zu den Themenbereichen Zerbst, Sachsen-Anhalt, Sport, Film und Fernsehen und Allgemeinwissen gestellt. Es wird zehn Fragen zu je einem Themenblock geben.

Das ganze Team kann dann die Köpfe zusammen stecken, um auf die richtige Antwort zu kommen.

Die Volksstimme-Quiznacht findet dann am 7. Februar 2025 statt. Ab 18 Uhr soll im Katharina-Saal der Zerbster Stadthalle dann um den Sieg gerätselt werden.