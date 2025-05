Automatensprengung in Zerbst

Zerbst. - Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen zwei Männer im Alter von 38 und 30 Jahren erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen September 2023 und August 2024 an neun Geldautomatensprengungen beteiligt gewesen zu sein – unter anderem auch in Zerbst. Der Angriff auf die Postbank-Filiale in der Fritz-Brandt-Straße war ein besonders schwerer Fall der Raubserie. Hier erbeuteten sie die höchste Summe Bargeld.