Seit der Dorfkonsum geschlossen hat, fehlt den Menschen in Deetz ein Treffpunkt. Jedoch wurde für das Gebäude eine neue Verwendung gefunden.

Deetz l Die Schließung des Dorfkonsums in Deetz wird allgemein im Ort bedauert. Der Rückzug von Angeboten im ländlichen Raum setzt sich fort. Die Schließung der Einkaufsmöglichkeit in Deetz kam für viele Einwohner überraschend. Den Rückzug des Handels bedauert Ortsbürgermeister Tobias Böttcher sehr. Doch ändern könne er an der Entscheidung des Unternehmens nichts. Vor allem für die älteren Einwohnerfehle nun ein Treffpunkt im Dorf, schätzt er ein. Die Bürger haben sich hier regelmäßig noch am kleinen Dorfkonsum getroffen und den Kontakt gehalten. Jetzt müssten die Einwohner, um sich zu versorgen, weitere Strecken fahren und entweder nach Lindau oder gleich nach Zerbst fahren. Dennoch ist er froh, dass der ehemalige Konsum nicht in Zukunft leerstehen wird, sondern weiter genutzt werde. Das Haus mitten im Ort soll künftig in der Seniorenpflege Verwendung finden.



Das sei zumindest ein Lichtblick und die Bürger müssten nicht mit ansehen, wie ein Gebäude mitten im Ort verfällt. Ein weiter Lichtblick sei zumindest aus Deetzer Sicht, dass es auch nach dem Ende des Dorfkonsums noch einen kleinen Handel im Ort gibt. Der Jugendbauernhof hatte vor einiger Zeit einen kleinen Hofladen eröffnet. Das Angebot erfreue sich wachsender Beliebtheit. Der Jugendbauernhof, der viele Tiere auf dem Gelände hält und das einstige Dorfleben mit Haustieren so am Leben hält, schlachtet auch regelmäßig und bietet die hausgeschlachteten Dinge an.



Jugendbauernhof in Deetz liegt im Trend

Ulrich Weimeister, der dem Jugendbauernhof vorsteht und früher selbst einmal als Ortsbürgermeister die Geschicke im Ort mit lenkte, freut sich über den Zuspruch des kleinen Ladens bei der Bevölkerung. Einen Supermarkt könne er damit aber nicht ersetzen, weiß er. Den Anspruch wolle er auch nicht erheben. Dennoch helfe er bei der Versorgung vor Ort mit und biete sie ohne lange Wegstrecken. Damit liegt der Jugendbauernhof im Trend. Das Umweltministerium des Landes fördert seit einigen Monaten den Aufbau von Dorfläden wieder. Die Versorgung vor Ort mit regional erzeugten Produkten rückt in den Fokus der Landespolitik des Hauses. Allerdings stößt die Initiative nicht überall auf große Begeisterung. In der Leader-Region hätte sich Managerin Elke Kurzke diese Initiative schon früher gewünscht. Jetzt, nachdem in vielen Orten die Läden geschlsosen sind. werde eine Förderprogramm aufgelegt, wundert sie sich. Wäre es früher gekommen, würde es vielleicht so manchen Laden, der in den vergangenen Jahren die Türen geschlossen hat, noch geben. Dabei zielt das Konzept der Dorfläden auf die direkte Vermarktung der lokal erzeugten Lebensmittel. Dabei sollte eigentlich die europäische Leader-Förderung mit der finanziellen Unterstützung des ländlichen Raumes hier helfen. Doch ausgerechnet den Direktvermarktern durfte die Managerin in den zurückliegenden Jahren finanziell nicht helfen. Darin sieht sie schon lange einen Widerspruch. Schließlich sei die lokale Direktvermarktung eigentlich das Ziel und spare jede Menge Ressourcen.



Vielen lokalen Produzenten blieb in der Vergangenheit zudem nicht viel übrig, als die Direktvermarktung. Denn der Handel verlangt vor allem bei den Lebensmitteln oftmals Lieferpreise, die sich für die Produzenten kaum lohnen. Das fängt bereits beim Spargel an, der von den lokaken Erzeugern in der Regel selbst an den Mann gebracht wird. Eine ganze Reihe kleinerer Betriebe befasst sich mit der Selbstvermarktung im Zerbster Raum.



Öffentliches Leben zieht sich immer mehr zurück

Der Rückzug des Handels aus der Fläche zeigt aber auch, dass der ländliche Raum nach wie vor von der Entwicklung der Ballungszentren abgehängt ist. In den vergangenen drei Jahrzehnten mussten die Bewohner der Ortschaften in Zerbst immer wieder erleben, wie sich das öffentliche Leben mehr und mehr aus ihren Orten zurückgezogen hat. Mal war es der Handel, mal waren es die Banken. Kosten- und Effizienzgründe waren es immer wieder, die den Bürgern als Gründe genannt wurden. Es lohnt sich kaum für die großen Unternehmen, im ländlichen raum präsent zu sein, wo nur wenig Menschen auf einem Quadratkilometer wohnen. Die Marktmacht der Bürger in den kleinen Orten ist im Vergleich zu den dichter besidelten Städten einfach zu klein, um dagegen etwas tun zu können, hatten bereits die Lindauer schmerzlich in der Vergangenheit erlebt. Diesmal traf es Deetz mit seinem noch verbliebenen Konsum.



Allerdings könnte sich das Blatt in der Zukunft auch wieder wenden. Aktuell erleben die kleinen Umlandorte in Zerbst eine größere Nachfrage nach Bauland. Freie Baugrundstücke sind eher selten geworden. Die Familien mit Kindern entdecken die Vorzüge des Landlebens für sich. Hält der Trend an, ist es vielleicht in der Zukunft nicht ausgeschlossen, dass der Handel auch wieder das Land für sich entdeckt oder neue Formen der Verfügbarkeit entwickelt. Längst tüfteln die großen Konzerne an einem Lieferkonzept für Lebensmittel. Mit etwas Zeitverzug könnte das auch auf dem Land Schule machen und den Weg in die Stadt ganz überflüssig machen.



x