Von einer Ruine kann man bezüglich des Zerbster Schlosses längst nicht mehr sprechen. Stetig verändert es sein Gesicht. Dazu haben einige Baumaßnahmen beigetragen. Nun stehen zwei weitere Projekte in den Startlöchern.

Dirk Herrmann studiert den Förderbescheid. Nun kann die Decke im Mittelteil des Ostflügels erneuert werden.

Zerbst - Die Ausstellungsräume des ehemaligen Zerbster Residenzschlosses der Fürstenfamilie von Anhalt Zerbst schlummern derzeit im Winterschlaf. Das heißt aber keineswegs, dass alle Arbeiten eingestellt sind. Die Zeit nutzt Dirk Herrmann, um Förderanträge zu stellen, Sanierungsarbeiten vorzubereiten, wie die in Kürze beginnenden Arbeiten am Projekt „Musterachsen“. „Und schon bald können wir mit einer weiteren Baumaßnahme beginnen“, freut sich der Vorsitzende des Fördervereins Schloss Zerbst.