Rettungsdienst und Zerbster Feuerwehr suchen nach eingeklemmten Kind

Zerbst. Am späten Sonntagnachmittag rückte die Zerbster Feuerwehr aus, um eine Person aus einer vermeintlichen Notlage zu befreien. Der Alarm ging gegen 16.30 Uhr ein und beorderte die Rettungskräfte zum Max-Sens-Platz. Hier solle eine Person in einer Schaukel feststecken. Doch zunächst gab es Verwirrung bezüglich des Einsatzortes, denn die Besatzung des Rettungswagens, die als erste am Einsatzort war, konnte weder die Person in Not noch eine Schaukel finden.

Inzwischen war auch die Feuerwehr eingetroffen. Eine Nachfrage bei der Leitstelle ergab, dass offenbar das Schwimmbad als Orientierungspunkt vom Anrufer angegeben wurde. Gemeint war allerdings die Schwimmhalle an der Wolfsbrücke. Aber auch dort konnten Feuerwehr und Rettungsdienst keine eingeklemmte Person finden.

Offensichtlich, so stellte sich bei einer erneuten Nachfrage bei der Leitstelle heraus, hatten die Erwachsenen das Kind, dass an einem Klettergerüst eingeklemmt war, selbst befreit und bereits den Heimweg angetreten, ohne das Eintreffen der Rettungskräfte abzuwarten. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.