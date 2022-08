„Rock auf der Koppel“ und Kirchenfest in Eichholz: Das erwartet die Besucher

Gleich zu zwei Anlässen kann das Dorf Eichholz am Wochenende feiern. Auf die Partynacht „Rock auf der Koppel“ folgt ein Festnachmittag an der frisch sanierten Dorfkirche. Das Programm ist vielfältig.

"Rock auf der Koppel" in Eichholz startet in diesem Jahr wieder voll durch.

Eichholz - Entweder einen negativen Corona-Test vorlegen oder am Eingang einen machen – so war das Prozedere im vergangen Jahr. Mancher wird sich erinnern. In Light-Version wurde auf der Eichholzer Koppel gerockt. 250 Menschen feierten... Ein Jahr ist das her. Corona hat seinen Schrecken ein wenig verloren. Nun geht es in die nächste Koppelrunde und in die Vollen.