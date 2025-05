Zerbst - Manchmal passt das Sprichwort doch: Was lange währt, wird gut. Das historische Bahnhofsgebäude ist eingerüstet und die Baumaschinen zeugen vom Beginn der langersehnten Sanierungsarbeiten. Etwas mehr als fünf Millionen Euro fließen in den Umbau des 1864 eröffneten Zerbster Bahnhofs, in dem die Stadtbibliothek ihr neues Zuhause findet.

Auch bahnnahe Dienstleistungen, Ticketverkauf, Toiletten und ein Imbiss werden dem Bahnhof endlich wieder Leben einhauchen. Christian Schulz und seine Frau Jenny hatten das Gebäude 2021 gekauft und gemeinsam mit der Stadt die Nutzung geplant, die nun umgesetzt werden soll.

Der Bahnhof Zerbst hat dringend eine Schönheitskur nötig. Thomas Kirchner

Zum Thema: Vom Schandfleck zur Perle: Planentwurf für Zerbster Bahnhof als multifunktionales Zentrum vorgestellt

Auch auf der Strecke Magdeburg-Zerbst-Leipzig selbst wird ab der zweiten Jahreshälfte gebaut. Zwischen Güterglück und Rodleben finden dann erneut Gleisbauarbeiten statt, auch im Bereich des Zerbster Bahnhofs, der einen neuen Bahnsteig 1 bekommt. Das betrifft auch das Vordach, das nicht zum Gebäude gehört.