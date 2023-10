Entscheidung ob Schmutzwassernetz ausgebaut werden soll, wurde vertagt Saugstutzen sollen vom Tisch

Ob die Sammelgrubenbesitzer im Raum Zerbst an den zentralen Abwasserkanal angebunden werden, steht weiterhin in Frage. Was die Gründe sind und welche neuen Argumente auftauchten.