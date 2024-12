Schenken leicht gemacht: Was bei Händlern in Zerbst besonders gefragt ist

Zerbst. - In knapp einer Woche ist es soweit: Heiligabend. Das bedeutet: Zusammenkommen, die Zeit mit den Liebsten verbringen und – natürlich gehört das dazu – Geschenke austauschen. Doch manchmal tut sich der eine oder andere vielleicht schwer damit, etwas Passendes für Familie, Partner oder Freunde zu finden. Die Volksstimme hat deshalb bei Händlern in Zerbst nachgefragt: Was sind die Renner im Weihnachtsgeschäft, was sind klassische Präsente aus der Region?