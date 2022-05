Kommunalpolitik Schlagabtausch um Stadtfinanzen - Zerbster Stadträte uneins über Steuererhöhungen

Steuererhöhungen gewinnen selten einen Beliebtheitswettbewerb und kommen nicht bei allen gut an. Aber eben diese plant die Stadt Zerbst ab 1. Januar 2023, was am Montag im Haupt- und Finanzausschuss zu teils kontroversen Diskussionen geführt hat.