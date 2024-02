Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Das Europa-Rosarium in Sangerhausen, der Domgarten in Naumburg oder auch das Gartenreich Dessau-Wörlitz – sie zählen längst zu den „Gartenträumen in Sachsen-Anhalt“. In den illustren Club, dem derzeit 50 historische Parkanlagen angehören, könnte auch Zerbst aufgenommen werden. Die Stadt würde touristisch profitieren, aber nicht nur.