Es ist der Albtraum eines jeden Hausbesitzers, wenn sich Unbekannte Zutritt zum Eigenheim verschaffen. Genau das ist am Wochenende in Zerbst geschehen.

In Zerbst kam es zu Einbrüchen in Eigenheime.

Zerbst - Zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser kam es am Samstag in Zerbst. Jeweils am Stadtrand schlugen die Diebe zu – allerdings einmal im Norden der Rolandstadt und einmal im Süden.

Laut Bericht des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld ereignete sich eine Tat im Ankuhn, genauer gesagt, im Großen Wall, und zwar im Zeitraum von 14.30 bis 21 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang unbekannten Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere des Hauses. Dort stahlen sie neben Bargeld diverse Wertgegenstände. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Ebenfalls Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtumfang von circa 3.000 Euro ließen jene Diebe mitgehen, die in der Straße „Steinstücke“ in ein Eigenheim eingebrochen sind. Die Besitzer hatten ihr Haus gegen 16 Uhr verlassen. Als sie kurz nach 24 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie – wie im anderen Fall – eine offenstehende Terrassentür, die zuvor verschlossen gewesen war. Mehrere Räumlichkeiten im Haus wurden verwüstet.

Wer hat die Täter in Zerbst beobachtet?

Ob es sich hierbei um ein- und dieselben Täter handelt, das werden die Ermittlungen zeigen. „Es wird geschaut, welche Spuren übereinstimmen“, so Polizeisprecherin Astrid Kuchta gegenüber der Volksstimme. Zudem werde geprüft, ob Zusammenhänge zu anderen Einbrüchen bestehen.

So hatten Mitte September im Jerichower Land wiederholt Einbrecher zugeschlagen. Innerhalb weniger Tage gab es sechs entsprechende Anzeigen. Auch hier hebelten sie teils Terrassentüren oder Fenster auf, gelangten allerdings ebenfalls durch nicht komplett geschlossene Fenster beziehungsweise Türen in die Häuser. Gewisse Parallelen sind erkennbar.

In den beiden Zerbster Fällen ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zur Tathandlung, den bislang unbekannten Tätern oder auch zu verdächtigen Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Zerbst in Verbindung zu setzen. Dieses ist telefonisch unter (03923) 71 60 zu erreichen. Darüber hinaus kann ebenfalls die E-Mail-Adresse efst.prev-abi@ polizei.sachsen-anhalt.de genutzt werden.