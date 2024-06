Angeln ist ein beliebter Freizeitsport. Doch leider halten sich nicht alle an die Regeln. Der Anglerverein Zerbst kontrolliert nun verstärkt an seinen Gewässern.

Zerbst - Schwarzangler riskieren nicht nur eine hohe Geldstrafe. Auch bis zu zwei Jahren Haft könnten drohen. Und die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist rund um Zerbst deutlich gestiegen. Verstärkt werden ab sofort Kontrollen an den Gewässern durchgeführt - am Boneschen Teich, dem Dornburger See oder der Kiesgrube am Zerbster Waldfrieden, um nur einzelne Beispiele zu nennen.