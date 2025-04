Zwei Tiere wurden Opfer des jüngsten Wolfangriffs in diesem Jahr in Nutha.

Nutha. - „Zerbst ist Wolfsland“ war unlängst in der Volksstimme (8. April) zu lesen. Während die einen es als Erfolg ansehen, dass sich die Wolfspopulation in den vergangenen Jahren so gut entwickelt hat, haben andere die Nase gestrichen voll davon, dass der Wolf hier so in Schutz genommen wird.