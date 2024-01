In Niederlepte bei Zerbst kam es am 11. Januar zu einem Schornsteinbrand.

Niederlepte - Nach dem Brand eines Holzschuppens in Walternienburg am 9. Januar musste die Feuerwehr nun zwei Tage später nach Niederlepte ausrücken. Flammen und Funken schossen aus dem Schornstein eines Wohnhauses in der Straße An der Nuthe.